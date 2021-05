Kozacka miłość odc. 110. Nowa twarz w Konstantynowie. Streszczenie serialu [11.05.2021]

Kozacka miłość odcinek 110. Streszczenie

Na wieść, że Nikoła popełnił samobójstwo, Olga traci przytomność. Szef policji, Gładysz, coraz częściej bywa w zajeździe u Ustinii. Bułyga i Ignatij ukrywają się w stodole.

Kozacka miłość - zaloty do matki Stiepana

Podczas zakrapianego spotkania Tichon zawiera przyjacielską znajomość z Siemionem. Nowy kolega chętnie wciela się w rolę swata. Jako przedstawiciel Skorniakowa, udaje się do Sofii, matki Stiepana. Do Konstantynowa przyjeżdża uzdolniona młoda wokalistka, Gruszeńka.

Kiedy i gdzie oglądać 110. odcinek Kozackiej miłości?

110. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 11 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.