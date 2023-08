Kozłów. Kto przebuduje linię kolejową do Sędziszowa?

Jak informuje Roman Czubiński z portalu rynek-kolejowy.pl, jedyną ofertę, która zmieściła się w kosztorysie, złożyło Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie. Jej wartość to blisko 378 mln zł. Wszyscy pozostali potencjalni wykonawcy złożyli oferty droższe od wartości kosztorysowej inwestycji. W kwocie 400 mln zmieścili się Strabag, Skanska, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Swietelsky Rail Polska. Najdroższa była oferta PBS Transkol (545,3 mln zł). Ostateczna kolejność oferentów może się zmienić po planowanej na druga połowę sierpnia aukcji elektronicznej.

Przebudowa linii między Sędziszowem a Kozłowem nie będzie prostym zadaniem. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w styczniu, a oferty planowano otworzyć w lutym. Z powodu licznych zapytań i zmian w specyfikacji stało się to jednak dopiero w lipcu.

Przebudowa, polegająca na wymianie torów i sieci trakcyjnej, ma sprawić, że maksymalna prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie ze 100 do 140 km/h, a za Kozłowem nawet 160 km/h. Dla ruchu towarowego przewidziano wzrost maksymalnej prędkości z 80 do 120 km/h. Przebudowa obejmie też infrastrukturę w postaci budynków (będą zasilane i ogrzewane z wykorzystaniem energii odnawialnej) i peronów. Te w Kozłowie będą miały 300 metrów długości. Jednak co najważniejsze dla Kozłowa to fakt, że istniejąca kładka nad torami wreszcie zostanie zastąpiona wyczekiwanym od lat przejściem podziemnym, wyposażonym w windy.