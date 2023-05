Kradli małe, rasowe psy pod Krakowem. Złodzieje przekazywali zwierzęta swojej rodzinie

Obie sprawy, dzień po dniu - w drugiej połowie kwietnia - trafiły do policjantów z Komisariat Policji w Krzeszowicach. Najpierw zgłaszano je jako poszukiwania psów, potem okazało się, że to kradzieże. Policjanci wyjaśnili obie te sprawy. Sprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty, a psy wróciły do właścicieli.

- Kradzież rasowego czworonoga yorka została zgłoszona 19 kwietnia 2023 r. Kolejnego dnia powiadomiono o kradzieży maltańczyka. Oba psy zostały skradzione z terenu ogrodzonych posesji. Zrozpaczeni właściciele początkowo poszukiwali psów na własną rękę, po czym postanowili prosić o pomoc miejscowych funkcjonariuszy - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Po odebraniu informacji o kradzieży czworonogów mundurowi z Komisariatu Policji w Krzeszowicach zajęli się zgłoszonymi sprawami. Ustalili, że w okolicy są kamery monitoringu, które dokładnie przeanalizowali i dzięki zabezpieczonym nagraniom wytypowali sprawców. Następnie policjanci ustalili tożsamość potencjalnych sprawców i 20 kwietnia zatrzymali każdego z osobna w ich miejscach zamieszkania.