Kradzież biżuterii i numizmatów w Niepołomicach. Włamywacze zatrzymani. Odzyskano część zrabowanych przedmiotów Jolanta Białek

W trakcie przeszukania posesji mężczyzn, którzy okradli dom w Niepołomicach, ujawniono m.in. zrabowaną srebrną pudernicę oraz łom, który złodzieje wyłamali drzwi do budynku materiały KPP Wieliczka Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do włamania do domu jednorodzinnego w Niepołomicach doszło 14 października 2021. Sprawcy ukradli przedmioty o łącznej wartości ok. 15 tys. zł. Włamywacze – 27-letni mieszkaniec Niepołomic oraz 34-letni mężczyzna z powiatu krakowskiego – szybko zostali zatrzymani. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjantom udało się odzyskać część skradzionych rzeczy.