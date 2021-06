Kraków i Warszawa w światowej czołówce miast najlepszych dla nowych przedsiębiorców. Jakie są nasze mocne strony, a co musimy poprawić? Zbigniew Bartuś

W Krakowie opłaca się rozpoczynać przygodę z biznesem. Wedle globalnych analityków, mamy wiele mocnych stron, jak świetne położenie, dobra infrastruktura i logistyka, znakomity kapitał ludzki, duży i otwarty na zagranicę rynek zbytu, dobre wsparcie dla firm i... niskie obciążenia podatkowe przedsiębiorców. Piętą achillesową jest czas założenia spółki z o.o.: 37 dni, gdy w nowozelandzkim Auckland wystarczy na to pół dnia! Aneta Zurek / Polska Press

Kraków znalazł się w prestiżowym rankingu 75 miast świata, w których rozpoczynający swą biznesową karierę przedsiębiorcy mają największe szanse odniesienia globalnego sukcesu. Przygotowane przez firmę doradczą Oberlo zestawienie uwzględnia m.in. takie czynniki, jak kapitał ludzki, ekosystem technologiczny, poziom rozwoju infrastruktury i logistyki, dostęp do rynków zagranicznych, możliwości eksportowe i importowe, finansowanie i wsparcie dla przedsiębiorców, ale też wolność gospodarcza oraz czas potrzebny do założenia spółki. W większości tych kategorii Kraków wypadł dobrze lub bardzo dobrze i zajął ostatecznie 54. miejsce w świecie. Należy przy tym do elitarnego grona metropolii, które nie są stolicami państw, a mimo to trafiły do ścisłej czołówki globalnego rankingu.