Kraków. Już 100 tysięcy pracowników związanych z sektorem IT i usługami dla biznesu. Kto ich zatrudnia? Oto największe globalne korpo

Bardzo szybki rozwój sektora IT w Krakowie w pandemii jeszcze przyspieszył. Jak czytamy w raporcie MOTIFE i ASPIRE, powstały w ciągu kilkunastu lat ekosystem firm i instytucji, przypominający coraz bardziej ten znany z Doliny Krzemowej, działa dziś jak koło zamachowe – nie tylko dla sektora IT, ale dla całej krakowskiej i małopolskiej gospodarki.

Szefowie działających w Krakowie firm technologicznych oraz oddziałów globalnych gigantów przyznają coraz częściej, że chętnie zatrudniliby nawet dwa razy tylu ludzi, a i tak wszyscy mieliby dziś do robić. Głód rąk (w właściwie mózgów) do pracy jest tak wielki, że w większości trwających obecnie rekrutacji pracodawcy oferują kandydatom możliwość wykonywania części, albo nawet całości zadań zdalnie. Czyli – niekoniecznie musisz mieszkać w Krakowie, żeby znaleźć robotę w Krakowie…

Autorzy raportu podkreślają, że za sprawą znakomitych kwalifikacji tysięcy specjalistów, świetnemu kształceniu nowych kadr IT oraz innym zaletom Kraków stał się lokalizacją o strategicznym znaczeniu dla globalnych firm. Potentaci, ale też startupowcy tworzą tu swoje centra rozwojowe, a światowe korporacje rozwijają coraz bardziej zaawansowane ośrodki usług dla biznesu. Jak zauważa Michał Piątkowski, założyciel i prezes krakowskiej firmy konsultingowej MOTIFE, krakowski rynek IT rośnie dzięki temu o ponad 10 procent rocznie.

Andrew Hallam, sekretarz generalny ASPIRE, stowarzyszenia zrzeszającego ponad 160 międzynarodowych firm prowadzących w Krakowie centra usługowe i badawczo-rozwojowe, w tym Google, IBM, Motorolę czy Cisco, a także liderów branży nowych technologii jak Ocado, OANDA i IG, zwraca uwagę, że rynek IT w Krakowie napędzają wielkie firmy międzynarodowe, zatrudniające w całym mieście ponad 100 tys. osób w usługach biznesowych i centrach technologicznych.

- Przy tak dużej skali udaje się osiągnąć niebywały rozmach, środowisko rozwija się dynamicznie i w ogromnym tempie, a równocześnie przyciąga jak magnes zarówno innowacje, jak i utalentowanych specjalistów

– wyjaśnia Andrew Hallam.

Firmy inwestują w kształcenie przyszłych kadr IT i usług dla biznesu na najlepszych polskich uczelniach

Wedle szacunków zawartych w raporcie Aspire, w krakowskich centrach rozwojowych należących do największych globalnych korporacji IT pracuje już ponad 20 tys. inżynierów. Liczba wszystkich inżynierów i specjalistów IT w sektorze informatycznym przekroczyła 45 tys. Pracodawcy podkreślają, że Kraków i Małopolska są wspaniałym rezerwuarem talentów, ale liczba absolwentów kierunków komputerowych, kończących co roku krakowskie uczelnie – 2250 – jest zdecydowanie za mała do potrzeb.