Kraków. Kawalerka dla studenta najtańsza w Nowej Hucie, w śródmieściu tyle samo zapłacisz za pokój z dostępem do wspólnej łazienki Zbigniew Bartuś

Kraków zanotował największy skok opłat za najem mieszkania: w rok wzrosły one średnio o połowę. Najbardziej poszybowały ceny kawalerek: najniższe, jakie udało nam się znaleźć, to 1250 zł za wyposażone jedynie w biurko i łóżko 24,5 m kw. w Nowej Hucie. Na Starym Mieście więcej kosztuje kilkunastometrowy pokój z dostępem do wspólnej łazienki, a ceny 20-metrowych kawalerek przebiły 2,5 tys. zł i coraz częściej dobijają do 3 tys. zł. A trzeba do tego doliczyć rosnące koszty wody, prądu, ogrzewania i wywozu śmieci. Zła wiadomość dla najemców: stawki nadal rosną, a 17-procentowa inflacja nie zwiastuje obniżek w najbliższym czasie. To wielki problem dla tysięcy studentów spoza Krakowa.