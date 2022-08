Kraków. Lotnisko w Balicach obsługuje prawie tylu pasażerów, ilu w rekordowym okresie przed pandemią. Od początku roku było ich prawie 4 mln

- Do końca lipca obsłużyliśmy w tym roku łącznie 3 936 643 pasażerów. Bardzo cieszymy się ze wzrostu ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku. Nie oznacza to, że nie stoi przed nami wiele wyzwań. Branże turystyczna i lotnicza mierzą się wciąż z wieloma problemami. Obserwując entuzjazm podróżnych wierzymy jednak, że uda nam się je wspólnie pokonać i dojdzie do pełnej stabilizacji sytuacji

– komentuje Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Ogłoszony pod koniec 2021 roku plan odbudowy ruchu lotniczego w Kraków Airport, oparty na prognozach ekspertów - IATA Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych – zakłada, że w całym 2022 roku Kraków Airport obsłuży ok. 5,4 mln pasażerów. Już u progu obecnego lata prognozy te wydawały się mocno niedoszacowane: 23 czerwca, a więc przed sezonem wakacyjnym, krakowskie lotnisko przyjęło swego 3-milionowego pasażera w tym roku i wiadomo było, że całe półrocze zamknie wynikiem lepszym niż ten za cały rok 2021 – gdy z powodu licznych ograniczeń wywołanych pandemią, przez Kraków Airport przewinęło się niespełna 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej, w pandemicznym 2020, było pasażerów było 2,6 mln, co oznaczało potężny regres w stosunku do rekordowego dotąd roku 2019, gdy z usług krakowskiego lotniska skorzystało 8,4 mln osób.