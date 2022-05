Kraków młodych milionerów: TOP 15 start-upów, które odniosły największy sukces. Miasto stało się rajem dla firm planujących podbój świata Zbigniew Bartuś

Wielką rolę w rozwoju krakowskiego ekosystemu start-upowego odgrywa biznes gier. Jego święto – Digital Dragons (tegoroczna edycja odbyła się po pandemicznej przerwie na żywo w połowie maja), organizowane przez KPT - stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w tej niezwykle rozwojowej i zarazem dochodowej branży, nie tylko w kraju, ale i w skali globalnej KPT Digital Dragons 2022 Zobacz galerię (16 zdjęć)

Astronomiczną kwotę 148 mln dolarów, czyli ponad 650 mln złotych, pozyskała dotąd na rozwój jedna z najsłynniejszych młodych firm technologicznych z Krakowa – Brainly. Szybko rosną inne. Kraków stał się trampoliną dla start-upów, a atrakcyjny ekosystem sprawia, że stale powstają kolejne firmy z jasnym celem: podbicia świata. Wedle opublikowanego przez MOTIFE we współpracy z ASPIRE opracowania „Krakow IT Market Report 2022”, w Krakowie działa co najmniej 150 start-upów, czyli świeżo utworzonych firm lub tymczasowych organizacji poszukujących modelu biznesowego, który zapewniłby im zyskowny rozwój. W raporcie znajdziemy listę krakowskich start-upów, które odniosły największy sukces wedle miarodajnego rankingu Crunchbase. Aby poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.