Kraków. Najem mieszkań znowu droższy niż w poprzednich kwartałach. Kawalerka to najbardziej poszukiwane lokum. Mało kogo stać na więcej

Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io wynika, że – z jednej strony – pula dostępnych ofert najmu mieszkań jest wciąż znacznie mniejsza niż przed rokiem (choć wyższa niż wiosną, gdy do Polski dotarły miliony uchodźców), a z drugiej – rzesza osób zainteresowanych najmem stale rośnie, przede wszystkim dlatego, że przy obecnych stopach procentowych tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na kredyt. Wysoki popyt, nieszczególna podaż – to idealny przepis na windowanie cen. We wrześniu wzrosły one w kraju rok do roku średnio o 28 proc., ale w Krakowie – o 50 proc. Cieszy to właścicieli mieszkań oraz wszystkich chcących inwestować w lokale na wynajem.