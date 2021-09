Kraków. Spacerem do przeszłości w czasie pokoju, wojny i miłości Agnieszka Aulich

Polski Czerwony Krzyż to instytucja, której nie trzeba przedstawiać. Niesie pomoc potrzebującym, organizuje akcje i zbiórki charytatywne. Małopolski Oddział Okręgowy PCK organizuje jutro nadzwyczajne wydarzenie. Zaplanowano spacery historyczne, uroczyste posadzenie drzewa oraz - last but not least - spotkanie autorskie, poświęcone bohaterce tych wydarzeń - Marii hr. Tarnowskiej.