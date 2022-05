Kraków. Sztuką w wojnę. Wstrząsająca wystawa artystów w galerii na ulicy Kujawskiej 8 [ZDJĘCIA]

Każdy zwiedzający będzie mógł mógł wziąć udział w którejś ze zbiórek, aby wesprzeć Ukraińców. Wystawa, a na pewno jej dolny poziom, nie jest przeznaczona dla dzieci - przestrzegają organizatorzy.

Zwracają również uwagę, że dzięki wspaniałym artystom i ludziom, którzy im pomagają, uda się wielu z nas zmusić do ponownej refleksji i zatrzymamy proces „przyzwyczajania” się do wojny.

Wiele z prac będzie miało również opisy, ponieważ niektóre z nich opowiadają konkretne, prawdziwe historie, a co za tym idzie, mogą być one dla wielu z Was wstrząsające – podają organizatorzy wystawy. Wystawa jest otwarta we wtorek i czwartek od 9 do 16, a weekendy od 12-20.