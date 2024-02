Kraków w zagranicznych filmach. Te filmy z Krakowem w tle zdobyły popularność na całym świecie

Kraków to miasto, które zostało dostrzeżone przez twórców filmowych. Powstało tu już wiele filmów i seriali. Producenci filmowi chętnie wybierają akurat to miasto ze względu na urocze krakowskie zakątki lub miejsca historyczne dla usytuowania akcji filmowej. Można pokusić się o stwierdzenie, że to właśnie historycznych filmów nakręcono w Krakowie najwięcej, jednakże powstały tu też inne dzieła, o których warto wspomnieć.