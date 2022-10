Kraków. Wynagrodzenia w Małopolsce rosną mocno poniżej inflacji. Firmy nie mają pieniędzy na podwyżki. Jak wygląda teraz lista płac?

Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce wyniosło 6.768 złotych brutto i wzrosło rok do roku o 10,2 procent, czyli znacznie poniżej inflacji przekraczającej już 17 procent – wynika z ostatnich danych krakowskiego Urzędu Statystycznego. Dotyczą one sektora przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób. Z informacji napływających z najmniejszych firm wynika, że hamowanie podwyżek płac jest tam jeszcze ostrzejsze, bo z powodu lawinowego wzrostu kosztów przedsiębiorcy nie mają pieniędzy. Coraz więcej mikrofirm zawiesza działalność (w skali regionu u progu jesieni było ich 58 tys.), rośnie też liczba likwidowanych podmiotów, co może oznaczać dalszy spadek płac realnych. W ostatnim miesiącu już tylko w jednym sektorze małopolskiej gospodarki wynagrodzenia wzrosły powyżej inflacji. W którym? Jeśli chcesz poznać szczegóły i trendy, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Ile wynosi średnia pensja w Krakowie i Małopolsce?

Bardzo ciekawe – ale przykre dla większości zatrudnionych – jest w najnowszym komunikacie krakowskiego GUS to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce okazało się w sierpniu 2022 niższe niż wyniosła średnia za osiem miesięcy od początku roku. Czyli realnie spadło. Wynika to z faktu, że pracownicy niektórych sektorów gospodarki – zwłaszcza energetyki i górnictwa, ale też częściowo handlu (a ściślej: największych sieci sklepów) – otrzymali w minionych miesiącach solidne „rekompensaty antyinflacyjne”. W niektórych wypadkach przekraczały one wysokość miesięcznej pensji, co bardzo mocno podbiło ogólna średnią. Wpływ na wysokość przeciętnego wynagrodzenia miały też inne świadczenia - wypłacane głównie w podmiotach kontrolowanych przez państwo, np. nagroda z okazji dnia leśnika czy czternastka dla górników. W efekcie średnia pensja w Małopolsce od stycznia do sierpnia 2022 r. wyniosła aż 6.789 zł i była o 15 procent wyższa od średniej za osiem pierwszych miesięcy 2021 roku.

Podwyżki wynagrodzeń w Krakowie i Małopolsce: zdecydowanie NIE po równo

Problem z tą średnią jest taki, że w jednych sekcjach gospodarki podwyżki wynagrodzeń nie przekroczyły 5 procent, co oznacza aż kilkunastoprocentowy spadek płac realnych, w innych oscylowały wokół 10 procent, a tylko w nielicznych zbliżyły się do poziomu inflacji (17,2 proc.). Zarazem widać wyraźnie, jak impet podwyżek z każdym tygodniem maleje. W sierpniu płace wzrosły ponad inflację tylko w jednym sektorze małopolskiej gospodarki, a już w kilku były jedynie jednocyfrowe – mimo że inflacja cały czas się rozpędza. Co szczególnie niepokojące – najmniejszymi podwyżkami „pochwalił” się GUS-owi przemysł.

Przedsiębiorcy przez ostatnie dwa lata przyznawali otwarcie, że nie mają wyjścia: muszą podnosić wynagrodzenia, ponieważ chronicznie brakuje im pracowników – i dotyczyło to zarówno stanowisk robotniczych, nie wymagających większych kwalifikacji, jak i funkcji specjalistycznych i menedżerskich. Teraz deficyt pracowników jest wciąż duży, a bezrobocie bardzo niskie, więc przy rosnącej inflacji załogi oczekują podwyżek, ale firmy coraz częściej rozkładają ręce tłumacząc, że z powodu lawinowego wzrostu kosztów nie dysponują nadwyżkami, które można by przeznaczyć na dalszy wzrost wynagrodzeń. Co będzie dalej?

Prognoza wynagrodzeń: co dalej z podwyżkami płac w Krakowie i Małopolsce