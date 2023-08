KROK OD NIEBA odc. 12. Łza Olbrzyma. Streszczenie odcinka [12.09.2023]

"Krok od nieba" odc. 12. Streszczenie

Giorgio jest świadkiem sceny czułości między matką i Pietrem. Czuje się zdradzony. W miasteczku dochodzi do napadu na sklep jubilera. Ginie "Łza Olbrzyma".

Kiedy i gdzie oglądać 12. odcinek serialu "Krok od nieba"?

12. odcinek serialu "Krok od nieba" będzie można obejrzeć we wtorek 12 września Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 15:05. Odcinek potrwa około 48 minut.

Co wydarzyło się w 11. odcinku serialu "Krok od nieba"?

Luigi Ghisalberti zatrzymany wcześniej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest zamieszany w wypadek sportowego samolotu. We wraku policja znajduje plastikowy woreczek z tabletkami ecstasy. Tym razem chłopak jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem narkotyków. Silvia i komisarz Vincenzo odbierają pilny poród u krowy. Claudia pokazuje Pietrowi szkic krzyża, który sama wykonała. Proponuje, by Pietro go wyrzeźbił. Krzyż ma zastąpić stary, zniszczony przez burzę.