Królowa i konkwistador odc. 42. Trucizna zabija ludzi. Streszczenie odcinka [10.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 42. Streszczenie

Meneses jest przerażony, gdy zdaje sobie sprawę, że nie wie, co się z nim działo po spotkaniu z Constanzą. Tymczasem Ines i Constanza donoszą straży, że w nocy doszło do napadu na dom gubernatora. Ucierpiała jego żona.

Królowa i konkwistador - Manolo chwali się przed Sol

Buendia przedstawia Albertowi plan zniszczenia Cartageny. Wkrótce sprowadza do obozowiska trującą substancję. Nie przewiduje jednak, że zabije ona jego ludzi. Manolo prezentuje Sol swój nowy dom. Chce wyprowadzić się od matki, by być niezależnym. Pedro proponuje Catalinie pracę u siebie.

Kiedy i gdzie oglądać 42. odcinek Królowej i konkwistadora?

42. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć we wtorek - 10 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.