Królowa i konkwistador odc. 46. Juan odnaleziony w ciężkim stanie. Streszczenie odcinka [12.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 46. Streszczenie

Catalina znajduje Juana, który jest w ciężkim stanie. Kobieta prosi Alonsa o pomoc. Nie chce jednak, żeby Juan trafił do szpitala, gdzie ktoś mógłby go zabić. Pedro jest zaskoczony, że Sol chce wyjść za Manola. Próbuje wyjaśnić młodym ludziom, że ślub to decyzja na całe życie. Jest zły, że Manolo zamierza od razu wyjechać z Sol. Constanza opowiada córce o tym, jak poznała jej ojca i wyjechała za ocean. Meneses musi działać, ponieważ jeden z podwładnych go szantażuje. Zwraca się o pomoc do Constanzy.

Kiedy i gdzie oglądać 46. odcinek Królowej i konkwistadora?

46. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w czwartek - 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.