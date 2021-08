Królowa i konkwistador odc. 52. Ines chce zabić Juana. Streszczenie odcinka [21.08.21]

Królowa i konkwistador odcinek 52. Streszczenie

Catalina jest pod wrażeniem spotkania z Cyganką. Niebawem do jej domu przychodzi tajemniczy gość. Alberto tłumaczy bratu, jak poważne skutki nie tylko dla rodziny, ale i miasta będzie miała jego decyzja. Manolo prosi Alonsa, by pomógł mu ukryć stan Sol. Ines usiłuje zabić Juana. Constanza znajduje sposób, by pomóc Menesesowi.

Kiedy i gdzie oglądać 52. odcinek Królowej i konkwistadora?

52. odcinek Królowej i konkwistadora będzie można obejrzeć w sobotę - 21 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 20:35. Całość potrwa ok. 45 minut.