Krwawa libacja alkoholowa pod Krakowem. Atak nożem, próba zabójstwa i aresztowanie Gruzina. Dwie osoby ciężko ranne trafiły do szpitala Barbara Ciryt

Drastycznie zakończyła się impreza alkoholowa w gminie Skała. Podczas raczenia się alkoholem doszło do awantury, kłótni i zaatakowania nożem dwóch osób. Z poważnymi ranami klatki piersiowej i brzucha trafili do szpitala. Sprawca ataku, 39-letni obywatel Gruzji, trafił do aresztu. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu nawet dożywocie.