Kryminalizacja dotarła nawet do ochrony przyrody

Skądinąd sympatyczny zwierzak awansował na pierwsze miejsce szkodników. Za bobrze harce Skarb Państwa, czyli my, obywatele płacimy co roku miliony złotych odszkodowań. Przegapiono moment, gdy liczebność gatunku przekroczyła pojemność środowiska. Zamiast populację zredukować do rozsądnego poziomu, pozwolono im rosnąc bez końca.

Nikt nie wie, jak rozwiązać gryzący problem, a ludzie prześladowani przez gryzonie wzięli sprawy w swoje ręce. Zabijają chroniony gatunek skutecznie i po cichu. Ot, kryminalizacja jak ulał.

Nikt nie ogarnia lisiej plagi. Szczepione przeciw wściekliźnie są tak liczne, iż mieszkają w miastach. Polowania w terenie zabudowanym nie wchodzą grę, toteż ludzie trują lisy czym popadnie. Przy okazji, kolejny raz z rzędu, zatruta padlina zabiła parę dorosłych orłów bielików, które zdążyły złożyć jaja.

Krótko mówiąc, prawo nie nadąża za rzeczywistością. Przy okazji i tak oberwę po głowie, gdyż wychwalam barbarzyńskie polowania oraz zachęcam do redukcji liczebności bobrów i lisów. Trudno.