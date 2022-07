Krzczonów. Wyruszył na zachodni kraniec Europy. Chce tam dotrzeć pieszo

Cztery lata temu, również pieszo, dotarł do Santiago de Compostela. Natchnął mnie do tego film „Droga życia” opowiadający o pielgrzymie, który przemierzał pieszo drogę wiodącą właśnie do Santiago de Compostela. Pomyślałem, że przecież ja też tak mogę – mówił po powrocie w rozmowie z „Dziennikiem Polskim”.

Tamta wyprawa była pielgrzymką, tę traktuje nieco inaczej, choć nadal, jak przyznaje, nadal szuka odpowiedzi na kilka ważnych pytań i ma nadzieję je odnaleźć właśnie w drodze. Jest to eż swego rodzaju wyzwanie i cel, jaki chce osiągnąć przed trzydziestymi urodzinami, które będzie świętował w tym roku.

W podróż zabrał tylko ważący ok. 20 kg plecak. Zapakował do niego m.in. namiot i karimatę, bo spać zamierza, gdzie się da i gdzie akurat danego dnia zastanie go noc. Po wyprawie sprzed czterech lat tak wspominał noclegi: „Najczęściej w plenerze na płachcie biwakowej w szczerym polu, ale także na myśliwskich ambonach, na boiskach sportowych przy szkołach, w altankach na szlaku, a raz nawet w czasie burzy, jeszcze na terenie Polski, schroniłem się w opustoszałym i nieużywanym... wychodku bowiem domki campingowe stojące obok były zamknięte".