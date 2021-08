Krzyszkowice. Montaż mostu składanego za półmetkiem [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Nad złożeniem mostu w ciągu drogi gminnej "Na Brzeg" pracują żołnierze z 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego oraz 2 Batalionu Wojsk Inżynieryjnych z Inowrocławia. Zakończenie prac spodziewane jest w sobotę (21 sierpnia). Ta tymczasowa przeprawa umożliwi mieszkańcom trzech krzyszkowicach osiedli przejazd nad potokiem Głogoczówka do czasu aż służący im do tej pory a uszkodzony w czasie powodzi most zostanie rozebrany i w jego miejscu powstanie nowy.