Krzyszkowice. Zderzenie osobówki z motocyklem na zakopiance. Są utrudnienia Katarzyna Hołuj

W sobotę w godzinach popołudniowych na jezdni zakopianki w stronę Zakopanego doszło do wypadku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca samochodem osobowym zmieniając pas ruchu, wymusiła pierwszeństwo na jadącym sąsiednim pasem motocykliście i uderzyła w jednoślad. Motocyklista ze złamaniem ręki trafił do szpitala. Wszyscy uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Przez ok. 40 minut ruch na tej jezdni był zamknięty (policja kierowała na objazdy DK 52). Teraz odbywa się jednym pasem i tak zostanie jeszcze do ok. godz. 17.15.