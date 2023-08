Książ Wielki. Kompletnie pijany kierowca staranował radiowóz

Kierowca noc spędził trzeźwiejąc w celi. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Następnie 45-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, niezastosowania się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. W sumie grozi mu za to do pięciu lat więzienia.

Policja przypomina, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej to przestępstwo. Jeżeli na drodze policjant wyda polecenie do zatrzymania pojazdu poprzez zastosowanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych, zwolnij i zatrzymaj się. Niezatrzymanie pojazdu w tej sytuacji zmusi policjantów do podjęcia pościgu, który zawsze stwarza sytuację zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.