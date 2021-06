Książ Wielki. O pięć złotych podrożeje opłata za wywóz śmieci

Była to już druga w ciągu półrocza próba podniesienia opłaty śmieciowej. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku wójt Marek Szopa przekonywał, że na skutek zmniejszenia się liczby osób płacących za śmieci, dotychczasowa stawka, czyli 20 zł od osoby, jest niewystarczająca i nie pozwala na pokrycie kosztów wywozu odpadów. To zmniejszenie się liczby płacących za śmieci było z kolei efektem poprzedniej podwyżki (z 8,50 zł na 20 zł), po której mieszkańcy weryfikowali wcześniejsze deklaracje śmieciowej. Z wykazu zniknęły osoby przebywające za granicą, czy uczące się poza miejscem zamieszkania itp.

W grudniu projekt uchwały przewidywał podwyżkę na 22 zł od osoby miesięcznie, która to stawka miała obowiązywać cały bieżący rok. Większość radnych uznała jednak wtedy, że 22 zł od osoby to za dużo i postanowiła zagłosować nad utrzymaniem stawki 20-złotowej. W maju propozycja podwyżki była już wyższa i mówiła o 25 zł od osoby. - Nie podjęcie tej uchwały będzie oznaczało, że jesienią firma przestanie wywozić śmieci bo pieniądze się skończą – przekonywał wójt Szopa. Z jego wyliczeń wynikało, że do zbilansowania śmieciowego systemu zbrakłoby 140 tys. zł (w 2020 roku gmina dopłaciła do tego procederu 480 tys. zł).