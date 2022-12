Książ Wielki. To będzie wyjątkowe przywitanie Nowego Roku

Od godz. 22 uczestników wydarzenia w miejscowej hali sportowej będzie zabawiał DJ Bartosz Gil. Na godz. 23.15 zaplanowano pierwszą część koncertu zespołu Biała Armia, który wykona największe przeboje grupy Bajm. O północy wystrzelą korki od szampana i po 154 latach Książ Wielki znów stanie się miastem. To, jak do tego doszło, będzie można sobie przypomnieć podczas zaplanowanego na godz. 0.15 pokazu laserowego. Po jego zakończeniu do akcji znów wkroczą Biała Armia i Bartosz Gil. Będzie też poczęstunek i lampka szampana dla każdego.

Koniec imprezy zaplanowano około godziny 2 w nocy, kiedy to świeżo upieczeni ksiąscy mieszczanie udadzą się domów, ewentualnie będą świętować w innych miejscach.