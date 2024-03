Książnice Wielkie. Kolejna szkoła dostała defibrylator

Szkoła w Książnicach Wielkich jest drugą placówką w okolicy, do której trafił defibrylator, czyli urządzenie, ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. Poprzednio taki sprzęt trafiło do Szkoły Podstawowej w Sierosławicach. Obie placówki łączy to, że znajdują się w stosunkowo dużej odległości od Proszowic, gdzie stacjonują najbliższe zespoły ratownictwa medycznego. To powoduje, że czas dojazdu w razie potrzeby udzielenia pomocy jest dłuższy niż w przypadku wielu innych miejscowości. Dostępność defibrylatora może sprawić, że pomoc zostanie udzielona jeszcze przed przyjazdem wykwalifikowanych ratowników.

- Poprzez zakup defibrylatora i przeprowadzenie szkolenia na terenie szkół chcemy zachęcić i dać możliwość każdemu z nas udzielenia szybkiej pomocy – mówi Karol Polaka, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany, które współfinansowało zakup urządzenia kwotą 1200 złotych. Natomiast główną część kosztów zakupu, 7000 zł, pokryła gmina Koszyce.