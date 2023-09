Kwitną dziewięćsiły. Na górskich halach i łąkach. Felieton Grzegorza Tabasza

Dziewięćsił ma dziewięć, potężnych magicznych mocy. Leczy, rzuca i odczynia uroki. Ksiądz Kluk pisał, iż korzeń rdzawy, dziurawy, ma mocny zapach. Smak ostry, gorzki i nieco korzenny. Skutki jego są poty i robaki pędzące. W potrzebach macicy ma także mieć wielką skuteczność. Wchodzi w lekarstwa końskie. Odwar pięknie goi rany tudzież wrzody.

Nic dziwnego, iż kwitnąca jesienią roślina zyskała powszechną sympatię. Przy okazji jest uznanym, podhalańskim motywem zdobniczym. W korzeniu rzeczywiście znaleziono silnie działające związki bakteriobójcze, które mogą okiełznać nawet takiego potwora jak gronkowiec złocisty. Ów paskudny mikrob zdobył odporność na wszelakie antybiotyki i niejednemu choremu zniszczył zdrowie.

Tylko proszę, nie wyrywajcie dziewięćsiła z ziemi! Chroni go prawo, a farmaceuci muszą mieć zapewniony surowiec do badań. Dla mnie to niezawodny barometr. Otwarte kwiaty są zwiastunem pięknej pogody. Zamknięte wróżą niechybny deszcz i szarugi. Co do najbliższych dni, to dziewięćsiły są pięknie otwarte…