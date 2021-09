Latające myszy zmieniają obyczaje: wprowadzają się do miast

FLESZ - Chcesz, aby Twój pies żył dłużej? To musisz wiedzieć!

Brązowe futerko okrywa ciało wielkości pięści. Rozłożone skrzydła ciemnej barwy mają blisko pół metra rozpiętości. Prócz tego sprawnie biega na piechotę, czym zasłużył sobie, na przezwisko latającej myszy. Należy do nielicznych nietoperzy, które w ostatnich latach diametralnie zmieniły obyczaje. Zwierzaki wprowadzają się do miast. Na letnie kwatery wybierają chętnie budynki z wielkiej płyty, których nie opuszczają przez okrągły rok. I to jest prawdziwa rewolucja.

Szanujące się nietoperze spędzają ciepłą część roku w letnich kwaterach. Poddasza, stropodachy, strychy. Tam też na świat przychodzą młode. Jesienią, kiedy ilość latających owadów zaczyna maleć, a noce stają się chłodne powinny odlecieć na zimowiska. Powinny, lecz borowiec wielki nie tylko nie opuszcza miast, lecz wedle obserwacji wybiera je na zimowiska. Borowce coraz częściej zimują w letnich kwaterach przedkładając stropodach w blokach z wielkiej płyty ponad chłodną jaskinię.