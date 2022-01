Lawina kompostowników w gminie Niepołomice. Będą kontrole na posesjach. Sprawdzanie zapowiada też Wieliczka Jolanta Białek

Kompostowanie odpadów zielonych oznacza ulgi w opłatach za śmieci. W gminie Niepołomice rusza kontrola posesji pod tym kątem (zdjęcie ilustracyjne) fot. Andrzej Banaś/Polska Press

Od poniedziałku (31 stycznia) gmina Niepołomice rozpocznie kontrolę posesji, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów zielonych. Od grudnia 2021, gdy tego typu ulgę w opłatach za śmieci podniesiono w tym rejonie do 20 zł (z 2 zł) od gospodarstwa, kompostowników przybywa wręcz lawinowo. W ciągu kilku tygodni ich liczba urosła z ok. 500 do ponad 1500. Sprawdzanie, czy przydomowe kompostowniki funkcjonują faktycznie, czy tylko na papierze, zapowiada również gmina Wieliczka.