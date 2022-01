Lekki samochód dla OSP Kobielnik. Strażacy też się dołożyli. Teraz będzie łatwiej dotrzeć z pomocą [ZDJĘCIA]

Ford (rocznik 2015) został zakupiony za 110 tys. zł, a na jego zakup złożyły się: gmina Wiśniowa (40 tys. zł), OSP Kobielnik (40 tys. zł) i województwo małopolskie (30 tys. zł).

Jego zakup wsparło województwo małopolskie, gmina Wiśniowa oraz sama OSP Kobielnik.

Lekki samochód będzie mógł być używany np. do gaszenia pożarów traw w trudno dostępnym terenie (będzie wyposażony w niewielki zbiornik na wodę), ale również do gaszenia innych pożarów, bo będzie mógł dojechać na miejsce szybciej niż średnie wozy bojowe. Ponadto będzie służył do wyjazdów, kiedy będzie trzeba np. usunąć powalone drzewo, gdzieś gdzie nie dojedzie średni samochód, albo do chorych mieszkających w takich trudno dostępnych miejscach, do których nie mogą dojechać karetki. Takie sytuacje już się zdarzały i chorego trzeba było nieść na noszach do karetki. Teraz będzie go można przetransportować lekkim samochodem strażackim.