Linia Aglomeracyjna MPK pojedzie z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. Historyczny moment, nowy kierunek dla autobusów Barbara Ciryt

Kursy nowej linii aglomeracyjnej do gminy Jerzmanowice-Przeginia rozpoczną się 4 grudnia 2023 roku Aneta Zurek / Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Nowa linia aglomeracyjna rusza z Krakowa do gminy Jerzmanowice-Przeginia. To historyczne wydarzenie, bo do tej gminy regularne linie autobusowe MPK nie docierały. Będzie tutaj kursował autobus MPK o numerze 200. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie już pochwalił się tą nową linią wskazując, że kursy ruszają w poniedziałek, 4 grudnia. Trasa poprowadzi od krakowskiej pętli Bronowice Małe do Przegini do pętli przy kościele.