Lipnik. Samochód osobowy zderzył się z traktorem Katarzyna Hołuj

Zdjęcie ilustracyjne Archiwum Polska Press

W piątek (19 sierpnia) przed godz. 20 na drodze powiatowej Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Lipnik (przed skrętem w kierunku Glichowa) doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. W zdarzeniu poszkodowany został traktorzysta. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał go do szpitala.