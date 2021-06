Lotnisko w Krakowie ma świetne wieści: od piątku można podróżować LOT-em z Kraków Airport do Nowego Jorku na słynne lotnisko JFK Zbigniew Bartuś

Po 13 latach przerwy do siatki połączeń krakowskiego lotniska wróciło dziś bezpośrednie połączenie na trasie NOWY JORK – KRAKÓW – NOWY JORK (JFK). To drugie – po Chicago - transatlantyckie połączenie oferowane z Kraków Airport przez naszego narodowego przewoźnika – PLL LOT. Pokonanie siedmiu tysięcy kilometrów zajmuje nowoczesnym i komfortowym maszynom LOT-u 8 godz. 40 min. W tym roku rejsy realizowane są raz w tygodniu, od 25 czerwca (pierwszy przylot) do 25 września (ostatni wylot). Prezes LOT zapowiada zwiększenie częstotliwości wraz z poprawą sytuacji epidemicznej w skali globalnej.