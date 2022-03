Lotnisko w Krakowie: plan połączeń na LATO 2022. Polecimy do 99 miast w 33 krajach, m.in. w Hiszpanii, Grecji i Włoszech. Jak przed pandemią

- Zawsze pod koniec marca branża lotnicza wchodzi w sezon letni. Priorytetem lotniska w Krakowie było i pozostaje stabilne odbudowywanie siatki połączeń do poziomu sprzed pandemii. To nasz cel, który może być osiągnięty dzięki współpracy z wszystkimi przewoźnikami, a zwłaszcza z bazowymi partnerami takimi jak PLL LOT, Ryanair czy Wizz Air, ale także w jak najbliższej współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku turystycznego w Krakowie i Małopolsce

– podkreśla Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Zwraca uwagę, że do Krakowa wracają sukcesywnie atrakcyjne dla Małopolan połączenia do słonecznych miast w Hiszpanii, Włoszech, Grecji oraz na Malcie i Cyprze. W ramach letniej siatki przewoźnicy oferują aż 50 lotów regularnych do miejsc najchętniej wybieranych na wakacje. - Przekłada się to na niemal 1,4 mln biletów na rozkładowych trasach do 14 słonecznych, ciepłych krajów chętnie od lat wybieranych przez pasażerów – wylicza szef krakowskiego portu.