Lotnisko w Krakowie-Balicach z przedłużonym certyfikatem zdrowotnego bezpieczeństwa pasażerów

Akredytacja ACI World obejmuje określa standardy postępowania na lotniskach w realiach pandemii COVID-19. Standardy te zostały opracowane przez międzynarodowe organizacje lotnicze (ICAO, EASA oraz ACI). Akredytacja dotyczy przede wszystkim przyjętej technologii sprzątania oraz zakresu prowadzonej dezynfekcji, stosowania zasad dystansu społecznego, zabezpieczenia personelu lotniska, sposobu informowania o zasadach sanitarnych oraz innych udogodnień dla pasażerów (np. ogólnodostępne środki dezynfekujące na całym obszarze terminali lotniska).

Przyznanie akredytacji poprzedzone było specjalnym audytem a pozytywne przejście procesu akredytacji jest jasnym sygnałem dla pasażerów, przewoźników, pracowników oraz użytkowników portu lotniczego, że zarząd i personel Kraków Airport odpowiednio dba zarządzającego o ich zdrowie, minimalizując możliwości zarażenia się COVID-19.

Przypomnijmy, że u progu wiosny tego roku Kraków Airport jako pierwsze lotnisko w Polsce otrzymał nagrodę Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych w programie Airport Service Quality w kategorii Best Airport by Size and Region – dla europejskiego portu lotniczego obsługującego rocznie do 15 milionów pasażerów. Wyróżnienie przyznawane jest najlepszym lotniskom na świecie w oparciu o oceny samych pasażerów. Program ASQ jest wiodącym na świecie systemem pomiaru satysfakcji podróżujących, jakości i standardów obsługi na lotniskach. Mierzy zadowolenie pasażerów według 34 kluczowych wskaźników wydajności, które pozwalają na kompleksową ocenę poziomu świadczonych usług na ścieżce pasażera odlatującego i przylatującego.

Kraków Airport jest od początku pandemii chwalony i nagradzany przez międzynarodowe instytucje za błyskawiczną reakcję na zmieniające się przepisy międzynarodowe i zasady sanitarne, a także wszelkie uwagi i postulaty podróżujących. Zmieniły się oczekiwania tych ostatnich: obok komfortu priorytetem stało się bezpieczeństwo oparte na wprowadzonych podczas podróży solidnych zasadach sanitarnych.