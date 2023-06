Loty z Krakowa do Bydgoszczy. Powróciło połączenie, rejsy planowane są dwa razy w tygodniu

Połączenia z lotniskiem w Bydgoszczy jest otwierane sezonowo, na czas wakacji. Takie loty były już realizowane z Kraków Aitport.

- Nasz bazowy przewoźnik PLL LOT zainaugurował dzisiaj sezonowe połączenie do Bydgoszczy. Inauguracja zbiega się z rozpoczynającymi się w przyszłym tygodniu Igrzyskami Europejskimi 2023. Serdecznie zapraszamy turystów z województwa kujawsko-pomorskiego do odwiedzenia Krakowa i Małopolski. Wakacje przed nami! - mówi Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Szef krakowskiego portu lotniczego przekonuje, że Małopolanie także chętnie odwiedzą Bydgoszcz i okolice tego miasta.

- Port Lotniczy Bydgoszcz to okno na świat, także świat kultury, a Kraków jest idealnym miejscem do obcowania z nim. Od teraz zaledwie godzinna podróż dzieli mieszkańców naszego regionu ze stolicą Polskiej turystyki. Dlatego zachęcam do skorzystania z tego sezonowego połączenia i bliskiego poznania naszej historii i tradycji – mówi Edward Hartwich, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.