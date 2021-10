M jak miłość odc. 1611. Zaplanowane morderstwo. Streszczenie odcinka [02.11.21]

M jak miłość odc. 1611. Streszczenie

Iza przeprowadza się z dziećmi do Gródka nieświadoma, że Bosacki nawiązał kontakt z jej nową szefową i szerzy na jej temat kłamliwe plotki. Marcin, wspólnie z Jakubem, stara się za to pomóc zdesperowanej klientce Dorocie, która razem z synem uciekła od agresywnego męża. Damski bokser rusza śladem żony i w końcu próbuje ukochaną zabić. Tymczasem Michał żegna się z przyjaciółmi przed planowanym wyjazdem z Polski. W finale spotyka się także z Leszkiem, nadal gotów na wszystko, by odsunąć Krajewskiego od Asi.