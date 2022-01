M jak miłość odc. 1635. Jaszewski skazany za zabójstwo. Streszczenie odcinka [07.02.22]

M jak miłość odc. 1635. Streszczenie

Bartek wraca w końcu do równowagi, bo Jaszewski zostaje skazany na 12 lat więzienia. Dawid jest załamany wyrokiem w sprawie ojca, ale Rogowscy nadal robią wszystko, by chłopaka wspierać. Z kolei Modry obawia się, że ma problemy z pamięcią, bo z jego domu nagle "znika" ciasto i nie przypomina sobie, by je zjadł. Okazuje się jednak, że deser podkradła mu Jagoda - siostrzenica seniora, która nagle przyjechała w tajemnicy do Grabiny. Tymczasem przyjaźń Barbary i Kisielowej przechodzi próbę, gdy Mostowiakowa odmawia ćwiczeń jogi razem z sąsiadką.