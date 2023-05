Maj. Najbardziej kolorowy miesiąc roku. Felieton Grzegorza Tabasza

Co do reszty zwierząt, to psy widzą odcienie szarości a inne zwierzaki postrzegają wybrane barwy. Mniejsza z tym, bowiem sprawdzenie jak i co widzą cudze oczy jest bardzo trudne. Wracam do zieleni wiosny.

Po pierwsze niepowtarzalna świeżość młodych liści. Po drugie ulotna chwila, bowiem dosłownie za kilka dni, gdy liście stwardnieją, nabiorą ciemnej zieleni. W miarę upływu czasu zostaną przykurzone, czasem podziurawione przez owady. Póki co, są piękne i całe.

Polecam beskidzkie buczyny. Młode liście buka przypominają wilgotne, lekko pomięte serwetki w delikatnej zielonej barwie. Jeśli w słoneczny dzień stanąć na leśnej drodze, to przestrzeń pod drzewami wypełnia zielona poświata. Jakby patrzeć na świat przez szklaną butelkę zielonej barwy. Wiele razy próbowałem uwiecznić zjawisko na fotografii, ale nigdy oglądany na ekranie kadr nie oddawał rzeczywistości. Być może trzeba by oka mistrza impresjonizmu, by uwiecznić chwilę na płótnie.