Majówka 2022. Przed zagraniczną podróżą do walizki zapakuj EKUZ!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to niezbędny element bagażu wszystkich osób, które planują wypoczynek poza Polską. Dzięki niej podczas pobytu na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria) można liczyć na bezpłatną opiekę medyczną w placówkach działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, na takich samych zasadach, jakie obowiązują mieszkańców danego kraju.

Oznacza to, że w razie nagłej choroby czy wypadku w trakcie pobytu np. w Grecji czy Chorwacji, nie będziesz musiał martwić się o koszty tych świadczeń, które są darmowe dla Greków i Chorwatów. Dotyczy to również opieki związanej z leczeniem COVID-19. Karta EKUZ najczęściej nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź więc przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania bezpłatnej pomocy oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.