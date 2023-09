Małopolski Festiwal Smaku po raz pierwszy w Proszowicach. Rosół z Łaganowa najsmaczniejszy

Druga nagroda trafiła do KGW w Szklanej za pierogi z białym serem i miętą.

- To nasze wspólne dzieło.

Propozycje były bardzo różnorodne, ale komisja konkursowa najwyżej oceniła rosół z kałdunami zgłoszony przez KGW z Łaganowa. Zapytane o to, kto jest główną autorką potrawy odparły zgodnie:

– Bluszczyk kurdybanek to zioło o dużych właściwościach leczniczych i odkażających. Naszym daniem konkursowym są pierogi z kurdybankiem i białym serem – mówi Marta Mzyk.

Na stoisku KGW Bobin można było spróbować smalcu z bobem z dodatkiem oleju z pestek winogron autorstwa Wioletty Kosiby, a z kolei KGW Czajęczyce przygotowało m. in. leczo i moskale z kwasem czosnkowym. Jak zdradza Bożena Śpiecha moskale to placuszki ziemniaczane pieczone na blasze. Tego jak powstało danie konkursowe z Czajęczyc, czyli sos ajvar do potraw z grilla autorka już zdradzić nie chciała. Swoje stoiska i konkursowe propozycje potraw regionalnych przygotowały też panie z Przezwód, Piekar i Szczytnik Kolonii.

W czasie festiwalu pokazy sztuki kulinarnej prezentował Andrzej Polan, były pokazy iluzji, atrakcje dla dzieci, a na koniec koncert Grubej Ferajny. Głównym organizatorem wydarzenia było województwo małopolskie.

