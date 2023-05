Małopolski przedsiębiorco, małopolska szkoło, wspierajcie środowisko i weźcie udział w naszym konkursie! Paulina Szymczewska

Produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce najdłużej, jak to możliwe. Trzeba też stawiać na recykling i odzysk energii, a wytwarzanie odpadów należy ograniczyć do absolutnego minimum. Tylko w taki sposób uda nam się powstrzymać degradację środowiska. Racjonalne wykorzystanie zasobów to jedno z głównych założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Takie właśnie podejście chcemy promować wśród małopolskich przedsiębiorstw i szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Weź udział w naszym konkursie!