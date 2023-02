Mammografia w podkrakowskich gminach. Bezpłatne badania w Skawinie i Krzeszowicach

Badania bezpłatne w obu miejscach wykona LUX MED Diagnostyka. Ta akcja profilaktyczna jest kierowana do kobiet w wieku 50-69 lat. Dla nich badania finansuje NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania można wykonać w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Mobilne pracownie mammograficzne LUX MED przyjadą:

Krzeszowice – 28 lutego w godzinach od 10 do 16 przy budynku OSP, ul. św. Floriana 3

Skawina – 28 lutego w godzinach od 10 do 16.10 przy markecie Kaufland, ul. Krakowska 12

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 , 22 338 19 60 lub poprzez formularz http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Prosimy o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są Panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, które spełniają jeden z dwóch warunków: