Marcinowice. Grozi jej kilka lat więzienia. Wpadła przez... zbyt szybką jazdę

Licząca 29 lat kobieta jechała fordem i w Marcinowicach, w terenie zabudowanym, przekroczyła dopuszczalną prędkość o 34 km/h. To był jednak dopiero początek. Podczas kontroli okazało się, że kobieta była poszukiwana do odbycia kary więzienia. W samochodzie, którym kierowała, policjanci znaleźli słoiczek z suszem roślinnym, który po zbadaniu okazał się marihuaną. Jakby tego było mało, badanie kobiety narkotestem wskazuje, że prowadziła samochód pod wpływem środka odurzającego. Od kobiety została pobrana krew, aby potwierdzić ten fakt.

Kierująca została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Nazajutrz usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeżeli badanie krwi ostatecznie potwierdzi, że 29-latka kierowała pod wpływem marihuany, będzie odpowiadać również za to przestępstwo, co oznacza możliwość spędzenia kolejnych dwóch lat za kratkami.

