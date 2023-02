Maturzyści miechowskiego „Ekonomika” bawili się na studniówce w Gościńcu w Czuszowie

Studniówkowe szaleństwa na szkolnych korytarzach i salach gimnastycznych to już coraz bardziej odległa przeszłość. Dzisiaj młodzież ma do wyboru wykwintne lokale i chętnie z tej możliwości korzysta. Balowe kreacje, precyzyjnie przygotowany polonez otwierający imprezę mają dzięki temu odpowiednią oprawę. I choć pewnie nie brakuje takich, którzy z sentymentem wspominają swoje bale sprzed lat na klepkach parkietu szkolnej sali gimnastycznej, czasy i oczekiwania młodych ludzi bardzo się od tamtej pory zmieniły.

Studniówkowy bal w Czuszowie otworzyła w sobotę dyrektor ZS nr 1 Marzena Samborska.

- Szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie i ich losy. Lata szkolne łączą ludzi w szczególny sposób. To czas nawiązywania przyjaźni, pierwszych miłości, kształtowania charakterów i dojrzewania – mówiła, życząc oczywiście wszystkim, by za trzy miesiące z sukcesem przystąpili do maturalnego egzaminu, który będzie kluczowym wydarzeniem w ich życiu.