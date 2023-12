Mazureczek koncertował dla św. Cecyli, swoich gości, sponsorów oraz fanów chóru i zespołu

- Wszyscy nasi goście, którzy z nami świętowali to życzliwi dla nas ludzie, samorządy, organizacje, firmy. Zapraszamy ich co roku na koncert, żeby swoją muzyką podziękować za przychylność i wręczyć okolicznościowe dyplomy oraz kalendarze wydawane co roku i prezentujące naszych koncertujących muzyków - mówi Mariusz Mazur.