Memento nadchodzącej jesieni

Zresztą bociany białe muszą odlecieć. To kwestia menu. Klimat ulega wyraźnemu ociepleniu i wiele gatunków ptaków zostaje u nas na zimę. Ryzykują, ale jeśli zima będzie łagodna wygrają główną nagrodę na loterii życia. Po pierwsze oszczędzą na niebezpiecznych i wyczerpujących przelotach na zimowisko. Po drugie zyskają większe możliwości w wyborze dogodnego miejsca na gniazdo i najlepszego rewiru. Niestety, zjawisko dotyczy głównie gatunków wszystkożernych i roślinożernych. Choćby żurawi, których duże stada przetrwały w Polsce minionej zimy. Gabarytami ciała i trybem życia są zbliżone do bocianów, zaś główna różnica dotyczy diety. Żuraw jest wszystkożercą i uchowa się nawet na chwastach i wodorostach. Zaś bocian biały jest przysięgłym zjadaczem mięsa. Pod każdą postacią. Od padliny poprzez owady i dżdżownice, na gryzoniach kończąc. Czyli pokarmu, którego zimą zwyczajnie nie ma. I to jest najważniejsza przyczyna, dla której bociany muszą odlecieć na południe. Najlepiej w okolice równika, gdzie na tamtejszych bagnach trafią na owadzi urodzaj. Oczywiście tylko szczęśliwcy, którym uda się szczęśliwie pokonać trasę.