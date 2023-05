Mężczyzna wpadł do szamba w gminie Skała. Przyleciało po niego pogotowie lotnicze (BCA)

W Barbarce w gminie Skała doszło do niecodziennego zdarzenia. W czwartek, 25 maja mężczyzna podczas prac wpadł do szamba. Na pomoc mu wezwano strażaków zawodowych z Krakowa oraz okolicznych jednostek, pogotowie naziemne i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, które odtransportowało go do szpitala.