Miasteczko rowerowe ze skate parkiem oraz torem rowerowym powstało w podkrakowskiej Igołomi

Miasteczko na miarę 21 wieku

- To niezwykle cenna inwestycja. Uczniowie w praktyce będą poznawać przepisy, znaki drogowe i sytuacje do jakich może dojść na drodze. W miasteczku rowerowym będą też przeprowadzane lekcje techniki – zapowiada Andrzej Kudła, wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacyjnego w Igołomi.- To niezwykle cenna inwestycja. Uczniowie w praktyce będą poznawać przepisy, znaki drogowe i sytuacje do jakich może dojść na drodze. W miasteczku rowerowym będą też przeprowadzane lekcje techniki – zapowiada Andrzej Kudła, wicedyrektor Gminnego Centrum Edukacyjnego w Igołomi.

Parking z systemami dla niepełnosprawnych

Gminie udało się nabyć teren, na którym będzie zbudowany nowoczesny parking na prawie 50 samochodów. Rodzice przywożący dzieci do szkoły narzekają na brak miejsc do parkowania w pobliżu GCE. Na razie teren pod parking zostanie utwardzony.

Władze mają pozwolenie na budowę i złożyły wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie 1 mln zł do tego zadania, którego koszt oszacowano na 2 mln zł.